محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزيان في ضحايا سيول الأردن

المصدر: دبي ـ البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن صادق تعازيهما للملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وللشعب الأردني الشقيق في مصابهم الأليم في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة من الأردن.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «قلوبنا مع أهلنا في الأردن، مصابهم مصابنا في حادث انجراف حافلة الأطفال في السيول، أطفالهم أطفالنا، الرحمة لهم.. من حافلة المدرسة إلى أبواب السماء في رحمة رب كريم.. رحمهم الله، وخالص مواساتي للشعب الأردني في مصابه».

ونقل حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سموه قوله: «نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة، نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمنّ بالشفاء على المصابين، ويحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه، خالص العزاء والمواساة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق».



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