18 قتيلاً ومفقودون في سيول اجتاحت الأردن

المصدر: عمّان ـ البيان، وكالات

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن صادق تعازيهما للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وللشعب الأردني الشقيق في مصابهم الأليم في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة من الأردن.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «قلوبنا مع أهلنا في الأردن، مصابهم مصابنا في حادث انجراف حافلة الأطفال في السيول، أطفالهم أطفالنا، الرحمة لهم.. من حافلة المدرسة إلى أبواب السماء في رحمة رب كريم.. رحمهم الله وخالص مواساتي للشعب الأردني في مصابه».

ونقل حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سموه قوله: «نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة، نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن بالشفاء على المصابين ويحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه، خالص العزاء والمواساة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني الشقيق».

وأعلن الأردن حالة الطوارئ، أمس، في العاصمة عمّان، بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد، وأسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان ثمانية أشخاص في منطقة البحر الميت. وذكر الدفاع المدني أن 25 شخصاً تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصاً، تضمنوا 37 طالباً وسبعة مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم السيول. وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر، وبمشاركة قوات من الجيش.

ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤول في الدفاع المدني قوله إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ حتى الآن أسفرت عن انتشال ثمانية قتلى وإنقاذ 11 مصاباً حالتهم متوسطة، والبحث لا يزال جارياً عن المفقودين. وتحدّث المصدر عن معلومات أولية تشير إلى أن الطلاب كانوا في رحلة مدرسية.

ويبدو أن انهياراً في الطريق نتيجة السيول أدى إلى جرف الحافلة. وأشار إلى أنّ عدد الوفيات والإصابات قابل للزيادة، وعمليات البحث والتمشيط للمنطقة جارية بفرق مختلفة، بواسطة طائرات مروحية وآليات للجيش ووسائل إنقاذ أخرى.

وقال شاهد إن حافلة تُقل 37 تلميذاً وسبعة مدرسين، كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في وادٍ. من جهته، أوضح الناطق باسم الأرصاد الجوية الأردنية، حسين المومني، أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة شمالي ووسط البلاد، محذراً من استمرار آثار المنخفض الجوي.

وتأثيره في مناطق عدة بالمملكة. وتابع رئيس الوزراء، عمر الرزاز، خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني، مصطفى البزايعة، أوضاع الطلبة الذين دهمتهم السيول في منطقة البحر الميت. وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والإسكان، وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة. يُذكر أن الأردن شهد، بعد ظهر أمس، هطولاً غزيراً للأمطار، ما أدى إلى تشكّل السيول في مناطق عدة.