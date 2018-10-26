رسالة بمختلف لغات العالم لمشاهدة إطلاق «خليفة سات»

المصدر: دبي ـ البيان

وجّه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء رسالة بمختلف لغات العالم لمشاهدة البث المباشر لإطلاق «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي يتم بناؤه في الإمارات بأيدي مهندسين إماراتيين.

ودعوا، في رسالة عبر فيديو تم بثه من خلال الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى متابعة الإطلاق المقرر يوم الاثنين المقبل على قناة دبي، أو عبر الموقع الإلكتروني https://t.co/cZL8szivFz.

ويُعدّ «خليفة سات» أول قمر اصطناعي إماراتي 100% مخصّص لأغراض رصد الأرض، ويُعدّ إنجازاً سيسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في علوم الفضاء عالمياً. وسيتم إعطاء إشارة إطلاق «خليفة سات» عند ٨ صباحاً بتوقيت الإمارات الاثنين المقبل، والبدء بدخوله إلى مداره المنخفض حول الأرض على ارتفاع 613 كم تقريباً.

وقد اختير تحديد المدار، ليسمح بمرور القمر بالمحطات الأرضية في دبي بمعدل 4 مرات يومياً، لإتاحة الفرصة لالتقاط صور متنوعة تلبي طلبات الجهات المستفيدة منها.

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