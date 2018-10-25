محمد بن راشد: الإمارات والسعودية معاً بالحال والمال لازدهار العرب

المصدر: دبي – البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية تجعل منها شريكاً مؤثراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

مشيداً بالمبادرات النوعية التي تتبناها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرامية إلى تحفيز الحوار البنّاء في سبل تعزيز التعاون نحو اكتشاف مسارات جديدة، لدفع جهود التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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محمد بن راشد: السعودية شريك مؤثّــر في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي