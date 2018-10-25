محمد بن راشد: بناء رصيد استراتيجي من رأس المال البشري ضمانة التقدم والتميّز مستقبلاً

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «بناء رصيد استراتيجي من رأس المال البشري يمثل أحد أهم ضمانات التقدّم والتميّز في المستقبل».

جاء ذلك خلال زيارة سموه مؤسسة «مسك الخيرية» بالعاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المؤسسة بدر بن محمد العساكر، رئيس مركز «مبادرات مسك الخيرية».

مواهب واعدة

واطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على أهداف المؤسسة غير الربحية الرامية إلى النهوض بقدرات الشباب عبر اكتشاف المواهب الواعدة ودعمها بالتعليم والتدريب وتوفير وسائل الرعاية المختلفة وإتاحة المجال أمام تلك الطاقات المبدعة للتطور من خلال تيسير وصولهم إلى مختلف الروافد الثقافية والفكرية والمعرفية والإبداعية عموماً، والدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة، لاسيما في النهوض بإسهامات الشباب السعودي الذين يقدر عدد المستفيدين بينهم من دعم المؤسسة بنحو مليون شاب وشابة.

وقد أبدى سموه إعجابه بفكرة المؤسسة ورسالتها والأهداف النبيلة والاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، التي تتطابق في جوانب كثيرة منها مع النهج الذي تلتزمه دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتشجيع الشباب ورعايتهم وتمكينهم من نيل أفضل الفرص العلمية والمهنية، مثنياً سموه على جهود القائمين على «مسك الخيرية»، وفي مقدمتهم مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية، بما للمؤسسة من أثر كبير في المجتمع بتركيز اهتمامها على فئة الشباب الذين يمثلون القلب النابض وقوة الدفع الرئيسة لأي مشروع تنموي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت في مسك الخيرية بمجموعة من شباب وشابات المملكة... يقودون مبادرات مبدعة.. في التعليم والإعلام والثقافة وتمكين الشباب.. رأيت فيهم الشغف.. ورأيت الأمل الذي يزرعونه.. ورأيت مستقبلاً أفضل لمنطقتنا بمثل هذه الجهود المخلصة.. والطاقات المندفعة للتغيير الإيجابي».

دعم الشباب

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في اتجاه دعم الشباب سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها من خلال الأنشطة والبرامج والمبادرات المتنوعة التي تقوم بتنفيذها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مثنياً سموه على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة خلال فترة وجيزة ومنذ انطلاقها في العام 2011.

وأكد سموه أن مؤسسة «مسك» تعد نتاج رؤية رشيدة لمستقبل التطوير القائم على تنمية المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان، إذ تنتهج المؤسسة نسقاً فكرياً متطوراً تعمل من خلاله على تنفيذ سلسلة من الأهداف التنموية السامية القائمة على توسيع مساحة مشاركة الشباب وإمدادهم بالمقومات اللازمة لإطلاق طاقاتهم الكامنة، وتوفير مختلف وسائل الرعاية لتمكين أصحاب المواهب المبدعة، وخلق بيئة صحية تكفل نموها وتطورها، لبناء رصيد استراتيجي من رأس المال البشري الذي يمثل أحد أهم ضمانات التقدم والتميز في المستقبل.

وقد تعرّف سموه خلال زيارة مقر مؤسسة «مسك الخيرية» على أنشطة المؤسسة وما تقوم عليه من مبادرات ومشاريع وبرامج تنفذها في إطار رسالتها الرامية إلى تمكين مجتمع الشباب من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والأدب والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، عبر إنشاء حاضنات لتطوير وإنشاء وجذب مؤسسات عالية المستوى، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة.

ومع تركيزها على دعم الشباب السعودي، قررت مؤسسة «مسك الخيرية» في نهاية العام 2017 الانطلاق نحو العالمية، وبدأت في خلق شراكات هدفها دعم الشباب حول العالم بالتعاون مع كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها منظمة الأمم المتحدة التي وقّعت المؤسسة معها مؤخراً اتفاقية شراكة تعد الأولى من نوعها لدعم «استراتيجية 2030» التي أطلقتها المنظمة سبتمبر الماضي بهدف النهوض بواقع الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بتفعيل دور 50 مليون شاب وشابة بحلول العام 2030.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، ومحمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، وعبدالله أحمد الحباي، رئيس دبي القابضة رئيس مجموعة مراس.