آسيوي يقتل عربياً بـ 13 طعنة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

حجزت محكمة استئناف أبوظبي أمس قضية متهم آسيوي محكوم عليه بالإعدام، بعد إدانته بقتل رجل عربي الجنسية بعد طعنه 13 طعنة، ومحاولة اغتصاب زوجته، للحكم في 13 نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بدخول شقة جارته "من نفس الجنسية" ومحاولة الاعتداء عليها جنسياً بالقوة، فقامت المجني عليها بالاتصال بزوجها العربي الذي حضر مع اثنين من أصدقائه وتشاجروا مع المتهم الذي استل سكيناً ووجه للمجني عليه 13 طعنة أودت بحياته.

وأوضح المحامي ناصر الشامسي الحاضر مع المتهم، بأن موكله لم يكن في نيته اغتصاب زوجة المجني عليه، وأنه في يوم الواقعة ذهب إليها نظراً لمعرفته بها وخلال تواجدهما بالشقة سمع صوت بكاء طفلة، فقرر العودة إلى منزله إلا أن الزوجة غضبت وحاولت منعه من الخروج فتشاجر معها.

وأضاف : حينها أقدمت زوجة المجني عليه على الاتصال بزوجها والادعاء بأن المتهم دخل شقتها وحاول الاعتداء عليها، فحضر المجني عليه ومعه 2 من زملائه بالعمل وقاموا بالاعتداء على المتهم وأصابوه في جسده، فحاول المتهم الدفاع عن نفسه من خلال سكين كان موجود بمكان الواقعة، لافتاً إلى أن تقرير الطب الشرعي أظهر إصابات في جسد المتهم، كما أن شهادة الطبيب الطب الشرعي أفادت بأن الإصابات الموجودة في جسد المتهم يمكن أن تكون ناتجة عن الواقعة محل النظر.

ونفى الدفاع إمكانية قيام المتهم بتوجيه 13 طعنة للمجني عليه في ظل وجود زوجته واثنين من أصدقائه، مشيراً إلى أن شهادة الطبيب الشرعي أفادت أيضاً إمكانية أن تكون الطعنات الموجودة في جسد الضحية قام بها أكثر من شخص، مطالباً البراءة لموكله خاصة وأنه لم يكن يخطط لارتكاب الجريمة قبل ذلك وكان في موقف دفاع عن النفس، واستعمال مبدأ تخفيف الحكم على المتهم بموجب المادة 66 من قانون العقوبات على سبيل الاحتياط.