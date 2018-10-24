وزارة تنمية المجتمع: قانون حقوق كبار المواطنين يرى النور قريباً

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

كشفت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، عن إنجاز مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي بُدئ إعداده منذ 2014، وتم رفعه للجهات المختصة، على أن يرى النور قريباً، مبينة أن الدراسات والزيارات الميدانية التي اعتمدت عليها محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، أظهرت أن أهم مطلب عند شريحة كبيرة منهم، هو كيفية الاستفادة من إمكاناتهم والمشاركة بفاعلية في التنمية الحاصلة في الإمارات، تليها الخدمات الصحية والسكنية.

وأوضحت معاليها خلال الكشف عن تفاصيل السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تضمنت 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسة و26 مبادرةً ومشروعاً مبتكراً، أن قاعدة البيانات الخاصة بهم يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات كثيرة بالدولة، ولا تعتمد على الأرقام التي سجلتها الوزارة من خلال خدماتها لهم.

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