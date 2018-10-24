محمد بن زايد: تمكين طلبتنا من مهارات العصر أولوية قصوى

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تمكين طلبتنا من مهارات العصر ومحركات العلم وتحفيزهم وتشجيعهم أولوية قصوى تتصدر أجندتنا الوطنية لبناء جيل يعزز تقدمنا وتطورنا، مشدداً على أن تحقيق التنافسية العالمية التي نطمح إليها يبدأ من عقول وفكر طلبتنا الإبداعي ويتكرس من خلال نتاجاتهم الخلاقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مجلس قصر البحر، الطلبة الفائزين في مسابقة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن مبادرة «استثنائيون في قصر البحر» التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، يرافقهم ذووهم.

وقال سموه إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تؤمن بقدرات أبنائنا وإمكاناتهم وطاقاتهم وتسعى إلى توفير بيئة نموذجية تطلق إبداعاتهم وابتكاراتهم، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب تفاؤلنا وطموحنا وسعادتنا يتجسد في رؤية نماذج وطنية ملهمة لطلبتنا الذين يستثمرون الوقت والإمكانات في أعمال ابتكارية ومشاريع رائدة تخدم مجتمعهم وترقى بوطنهم.

من جهة ثانية، بحث سموه، خلال اتصال هاتفي أمس، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

واستعرض الجانبان آفاق تعاون البلدين ومساراته في المجالات المختلفة، وأكدا متانة العلاقات الاستراتيجية، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

واستقبل سموه، أمس، كبار الضباط الذين يمثلون 80 دولة والمشاركين في ورشة «القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية» التي تستضيفها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، وتزويدهم بالمفاهيم اللازمة لتعزيز الامتثال للقوانين التي تحكم العمليات العسكرية، والتركيز على ربط القانون الدولي الإنساني بعملية صنع القرار خلال عمليات القتال وإنفاذ القانون.

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