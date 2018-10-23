«مصدر» تطلق أول خدمة تنقل بالمركبات ذاتية القيادة في المنطقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

السبق في استخدام تقنيات المستقبل بات عنواناً إماراتياً في جميع المجالات، وفي أول خدمة تنقل بالمركبات ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت مدينة مصدر أول مركبة ذاتية القيادة ضمن شبكتها للتنقل الذاتي.

وذلك في إطار جهودها لتوسيع نظام التنقل المستدام في المدينة. وجرى إطلاق المركبة «نافيا أوتونوم» ذاتية القيادة التي تستوعب حتى 12 راكباً خلال حفل أقيم أمس في المدينة. وصممت شركة نافيا الفرنسية المتخصصة في تطوير المركبات ذاتية القيادة المركبة المخصصة لما يعرف بتنقلات الميل الأول والأخير.

والتي تنقل الركاب من وإلى محطات وسائل النقل وهي مركبة ذاتية القيادة بالكامل، وتضم ثمانية مقاعد قادرة على استيعاب 12 راكباً وتصل سرعتها القصوى إلى 25 كم / ساعة.

وتم تجهيز المركبة بكاميرات وأجهزة استشعار من نوع «ليدار» تقوم بتوفير خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد لتحديد العوائق وموقعها بالنسبة للمركبة وبنظام المواقع العالمي «GPS» لتحديد موقع المركبة، بالإضافة إلى نظام «V2X» للتواصل من إشارات المرور.

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