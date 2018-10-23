أول مركبة ذاتية القيادة في مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مدينة مصدر اعتماد أول مركبة ذاتية القيادة، ضمن شبكتها للتنقل الذاتي، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نظام التنقل المستدام في المدينة.

وجرى إطلاق المركبة «نافيا أوتونوم» ذاتية القيادة التي تستوعب حتى 12 راكباً، خلال حفل أقيم أمس في مدينة مصدر بحضور خالد عبد الله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للاستثمار».

ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجيروم ريجو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نافيا بالإضافة إلى عدد من ممثلي دائرة النقل في أبوظبي وشرطة أبوظبي والسفارة الفرنسية لدى الدولة.

وقامت شركة نافيا الفرنسية الرائدة في مجال تطوير المركبات ذاتية القيادة بتصميم المركبة المخصصة لما يعرف بتنقلات الميل الأول والأخير، والتي تنقل الركاب من وإلى محطات وسائل النقل وهي مركبة ذاتية القيادة بالكامل وتضم ثمانية مقاعد قادرة على استيعاب 12 راكباً وتصل سرعتها القصوى إلى 25 كم/‏‏ ساعة.

وقام الفريق التقني في «مصدر» بالعمل بشكل وثيق مع المعنيين في كل من دائرة النقل في أبوظبي ومجموعة نافيا لتصميم المركبة ذاتية القيادة بشكل يتيح الحد من تأثير الحرارة والرطوبة العاليتين على أداء البطارية، كما أجريت تجارب اختبار صارمة تتعلق بمعايير السلامة والأمان لتوفير الحماية اللازمة للركاب والمشاة في الطرقات.

وبعد استكمال فترة تجريب المركبة بنجاح ضمن مدينة مصدر سيتم قريباً إطلاق خدمة المركبة ذاتية القيادة بشكل منتظم، وعلى مدار اليوم لتربط بين مواقف السيارات المتعددة مع الساحة الرئيسية ضمن المدينة لتكون بذلك أول خدمة تنقل بالمركبات ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم تجهيز المركبة بكاميرات وأجهزة استشعار من نوع «ليدار» تقوم بتوفير خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد لتحديد العوائق وموقعها بالنسبة للمركبة وبنظام المواقع العالمي «GPS» لتحديد موقع المركبة بالإضافة إلى نظام «V2X» للتواصل من إشارات المرور.

وقال يوسف باصليب المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: إن مدينة مصدر تلتزم بركائز الاستدامة الثلاث المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مشيراً إلى أن إطلاق مركبة نافيا ذاتية القيادة يأتي انسجاماً مع هذه الفلسفة وتجسيداً جلياً لها.

وأضاف أن نظام النقل الشخصي السريع بمدينة مصدر الذي قام بنقل أكثر من 2 مليون راكب على مدى ثماني سنوات من تشغيله شكل ركيزة أساسية للتنقل ذاتي القيادة والمستدام في الإمارات في حين يعتبر اعتماد أول مركبة نافيا لنقل الركاب ضمن مدينة مصدر بمثابة الانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة التنقل المستدام في المدينة.

وأكد أن المركبة تمت برمجتها بحيث تنقل الزوار في مناطق مختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أن السيارة خضعت لفترة تجارب لمدة 3 أشهر قبل الإعلان عن اعتمادها بشكل رسمي.

من جانبه قال محمد القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي: إن تزويد مدينة مصدر بنظام المركبات ذاتية القيادة يعد نتاج التعاون المثمر الذي جمع بين دائرة النقل في أبوظبي وشركة «مصدر» ومجموعة نافيا، كما أنه يصب في صالح تعزيز ريادة أبوظبي في تبني أفضل الممارسات المراعية للبيئة والتطوير العمراني المستدام.

من جانبه أعرب جيروم ريجو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نافيا عن سعادته بالتعاون مع شركة «مصدر» الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدامة لتزويد مدينة مصدر بحلول تنقل ذكية وذاتية القيادة بالكامل.