جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً نهاية الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي ـــ مصطفى خليفة

أكد المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، أن جمهورية أنغولا الواقعة على الساحل الغربي من جنوب وسط أفريقيا، وافقت على منح حاملي جواز السفر الإماراتي تأشيرة دخول إلى أراضيها لمدة 28 يوماً لدى وصولهم إلى المطار.

ووفقاً للمؤشر العالمي، فإن جواز السفر الإماراتي سيرتقي إلى المركز الخامس عالمياً بنهاية شهر أكتوبر الجاري، بعد قرار الحكومة الأنغولية، ودخول اتفاقية تبادل التأشيرة مع المكسيك في نهاية أكتوبر الجاري حيز التنفيذ، واستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بتبادل التأشيرة مع روسيا، والتي تم التوقيع عليها يوليو الماضي.

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