5 جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً نهاية الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد المؤشر العالمي «باسبورت إندكس» التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أن جمهورية أنغولا الواقعة على الساحل الغربي من جنوبي وسط أفريقيا، وهي سابع أكبر بلد في القارة الأفريقية، وافقت على منح حاملي جواز السفر الإماراتي تأشيرة دخول إلى أراضيها مدة 28 يوماً لدى وصولهم إلى المطار.

ووفقاً للمؤشر العالمي، فإن جواز السفر الإماراتي سيرتقي إلى المركز الخامس عالمياً بنهاية شهر أكتوبر الجاري بعد قرار الحكومة الأنغولية ودخول اتفاقية تبادل التأشيرة مع المكسيك في نهاية أكتوبر الجاري حيز التنفيذ واستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بتبادل التأشيرة مع روسيا التي تم التوقيع عليها في يوليو الماضي.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وجه بإطلاق مبادرة «تعزيز قوة الجواز الإماراتي» العام الماضي لوضع الجواز الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم.

وتمكن جواز السفر الإماراتي العادي منذ أبريل الماضي من تخطي العديد من الدول في مؤشر «باسبورت إندكس» متخطياً جوازات سفر كل من: هونغ كونغ، وتشيلي، والأرجنتين، والبرازيل، وكرواتيا، وموناكو، وليختنشتاين، وقبرص، وبلغاريا ورومانيا.