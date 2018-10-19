خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس السوداني بوفاة سوار الذهب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب، الرئيس الأسبق لجمهورية السودان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المشير عمر البشير.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية، بشأن تعيين ونقل موظفين ومديرين عامين وسفراء.

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