رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون البشير بوفاة سوار الذهب

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير وكل من منظمة الدعوة الإسلامية وإلى أسرة الفقيد عبّر فيها عن تعازيه ومواساته الصادقة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقيتي تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير وإلى أسرة وعائلة المغفور له المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب. وأعرب سموه في البرقيتين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السوداني وأسرة الفقيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقيتي تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير وإلى أسرة وعائلة المغفور له المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب.

وأعرب سموه في البرقيتين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السوداني وأسرة الفقيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس عمر البشير وأسرة المغفور له.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ببرقية تعزية مماثلة إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير.