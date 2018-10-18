توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 20 - 30 كم / ساعة تصل إلى 42 كم/ساعة أحيانا مع السحب.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحيانا.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والثاني عند الساعة 20:36 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا - متوسطا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 12:57 والثاني عند الساعة 00:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 34 26 70 35

دبي 35 27 70 30

الشارقة 36 23 70 30

عجمان 36 26 75 35

أم القيوين 35 23 70 30

رأس الخيمة 35 26 75 35

الفجيرة 34 25 75 35

العين 34 25 60 20

ليوا 35 27 85 25

الرويس 33 26 70 30

السلع 34 26 75 35

دلما 33 29 75 40

طنب الكبرى 33 28 80 40

طنب الصغرى 33 28 80 45

أبو موسى 33 29 80 45.