"طرق دبي" تستعرض نظام "المرقاب" الأول من نوعه في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في منصتها بمعرض جيتكس 2018 في مركز دبي العالمي التجاري، نظام (المرقاب) وهو نظام ذكي يُعنى بتنظيم ومراقبة قطاع الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني E- Hail،.

ويوفر النظام حلا لأبرز التحديات العالمية، التي تتمثل بتنظيم وحوكمة شركات الحجز الإلكتروني ولأول مرة في العالم يتم مراقبة وتنظيم رحلات شركتي أوبر وكريم وذلك في إطار سعيها لتطوير هذا القطاع عبر تركيب أجهزة مراقبة ذكية ومتطورة تواكب وتستخدم التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT) في مركبات الليموزين، كما ترصد تفاصيل مجالها الحيوي في إمارة دبي، تجسيداً لمبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة.

وقال عادل شاكري، مدير أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إنه بنهاية عام 2018 سيتم الانتهاء من تركيب هذا الجهاز في إجمالي 6100 مركبة ليموزين، وإن إطلاق هذا النظام يستهدف تحسين خدمات قطاع الليموزين بوصفها وسيلة تنقل تتصف بالرفاهية، لذا نحرص على دعم هذه السمة، من خلال حرصنا على تحقيق عدة أهداف، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ التعرف إلى إجمالي المسافات والساعات، التي قطعتها هذه المركبات في رحلاتها مع المتعاملين، ومراقبة إشغال المركبات والرحلات بتفاصيلها، ورصد أداء وسلوكيات السائقين.

وأضاف: إن أجهزة المراقبة الذكية، التي تم تركيبها في مركبات الليموزين مربوطة بنظام (المرقاب)، الذي يوفر معلومات آنية وبيانات أساسية وترسلها إلى نظام (المرقاب)، التي يتم تحليلها من خلال تقارير مباشرة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان جودة الخدمة، والتحقق من مؤشرات الأداء لهذا القطاع.