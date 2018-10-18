«واي فاي» مجاني في 11 ألف تاكسي بدبي

المصدر: دبي - البيان

إسعاد سكان دبي وزوارها أصبح هدفاً لمقدّمي الخدمات في جميع القطاعات، وفي هذا الإطار تتعاون هيئة الطرق والمواصلات و«دو» على إسعاد مستخدمي مركبات الأجرة، وإضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية، إذ أعلن الطرفان عن المباشرة في تنفيذ مشروع مشترك لتزويد جميع مركبات الأجرة في دبي، البالغ عددها 10800 مركبة تقريباً، بخدمة «واي فاي» مجانية.

وتتيح خدمة الـ«واي فاي» المجانية لرواد مركبات الأجرة تصفّح شبكة الإنترنت على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، وهو الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام السريعة أثناء رحلاتهم.

ووقّع مطر الطاير، المدير العام ورئيس المديرين لهيئة الطرق، ومحمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة «دو»، اتفاقية بذلك في معرض جيتكس. وستباشر الهيئة تركيب الأجهزة المطلوبة في مركبات الأجرة، على أن ينتهي العمل من تغطية جميع مركبات الأسطول لشركات الامتياز الست العاملة في دبي خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

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