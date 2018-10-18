سحب ركامية تتشكّل وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار غداً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح، الفجيرة ـ عائشة الكعبي، أبوظبي ـ البيان

شهدت المناطق الجنوبية والشمالية من الدولة، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية والسهول في مناطق بالفجيرة، ورأس الخيمة، في وقت توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وهطول الأمطار جنوباً وشمالاً حتى يوم غد الجمعة.

وأرجع المركز هذه الحالة الجوية إلى وجود امتدادات لمنخفض جوي قادم من بحر العرب باتجاه الجنوب الشرقي، ومع وجود الجبال التي أسهمت في تطور السحب إلى «ركامية»، مع توافر كميات كبيرة من بخار الماء أدت إلى تراكم السحب وسقوط الأمطار على فترات متباعدة ومختلفة الشدة، خاصة على المناطق الجنوبية والشمالية.

فقد هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق مسافي وشوكة في رأس الخيمة ومربض بالفجيرة، ومتوسطة على جبل «جيس» والبحايص في الشارقة، وكانت خفيفة على أم غافة بالعين، كما سقطت أمطار متوسطة على طريق دبي ـ العين.

وتوقع المركز استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية وهطول الأمطار جنوباً وشمالاً حتى يوم غد «الجمعة»، مع إمكانية وصول السحب الركامية والأمطار إلى المناطق الساحلية يوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس يوم غد غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى درجة حرارة على الدولة أمس في سويحان بواقع 39.6 درجة مئوية عند الساعة الثانية ظهراً.

كما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس عند الساعة 4:45 صباحاً بواقع 14.8 درجة مئوية. ومع تزايد هطول الأمطار والرياح النشيطة، حذر المركز الوطني للأرصاد، أمس، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار خشية الانزلاقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أمكان تجمع المياه وجريان الأودية.

وفي رأس الخيمة، التقطت عدسة «البيان» فرحة العائلات والتجمعات الشبابية والسياح الذين استقطبتهم مناطق الشعاب الجبلية والأودية في المناطق الجنوبية، أمس، للاستمتاع ببرودة الطقس وجريان مياه الأمطار في المناطق المفتوحة والجبلية، حيث شهدت تلك المناطق توافد أعداد كبيرة من المركبات التي اصطفت على جانبي الطرق لقضاء أوقاتهم، في ظل الأجواء الطبيعة الخلابة.

تعامل مباشر

وبدوره أوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ«البيان»، أن فرق طوارئ الأمطار بالدائرة باشرت أعمالها، مساء أول من أمس، التعامل مع مياه الأمطار التي شهدته المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين، وبدأت الفرق في رصد الطرق المتأثرة التي تم تدعيمها مباشرة، وإزالة المخلفات الصلبة التي تعوق حركة السير، بعد إرسال صهاريج وآليات سحب المياه.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية بالدائرة بدأت حصر الطرق المتضررة لوضع الحلول المناسبة لتلاشي تلك الأضرار في المستقبل. وفي الفجيرة، حرصت دوريات الشرطة على مراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة.



اقرأ أيضاً:

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى جريان وادي مربض بالفجيرة

تكثيف جهود البحث عن سائق مفقود بوادي القور



