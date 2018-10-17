تواصل البحث عن المفقود في وادي القور برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عند تمام الساعة (8:23) مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 ، بلاغاً يفيد بجريان إحدى الأودية بشكل كثيف نتيجة هطول الأمطار الغزيرة مما تسبب بانجراف إحدى المركبات من نوع (خلاط) وبداخلها السائق ، وعلى الفور قامت الفرق المختصة وبالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني بالدولة بتوجيه إحدى طائراته الخاصة بالموقع للبدء في عملية بحث موسعة ومستمرة من الساعة (9:38) مساء وحتى الساعة (10:44) مساء من نفس اليوم ، إلا أنه لم يتم العثور على المفقود نتيجة تدني مستوى الرؤية .

كما تم في اليوم التالي الموافق 17 أكتوبر 2018 ، باستكمال ومواصلة عملية البحث عن المفقود والذي تبين بعد التحقيقات والمتابعة الأولية بأنه عربي الجنسية في الأربعينيات من عمره وكان يقود مركبته (خلاط) وأراد العبور من الوادي

وكان منسوبه منخفضاً إلا أنه بدء تدريجياً بالارتفاع مما أدى إلى عدم سيطرته على المركبة التي انحرفت وتدهورت مع الوادي .

وكانت فرق قد شاركت بهذه العملية وهي القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بجناح الجو ، وفريق البحث والإنقاذ التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ، بجانب فريق الإسعاف والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وقسم جناح الج

وأشارت شرطة رأس الخيمة بأنه مازالت جهود فرق البحث والإنقاذ جارية حتى هذه اللحظة ، منوهة بأنه سيتم الإعلان عن كل ما يستجد بهذه العملية فور الانتهاء منها ، داعين بعدم نشر الإشاعات واستسقاء المعلومة من المصادر الرسمية الصحيحة .