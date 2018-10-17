الصحة تسحب دواء ليبوماكس لعلاج الكوليسترول

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من دواء ليبوماكس (lipomax) بجميع تركيزاته 10 و20 و40 مليجرام من أسواق الدولة، والذي يستخدم لعلاج الكوليسترول في الدم والمصنع من قبل الشركة السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية "ساجا".

وأكدت دائرة الصحة في أبو ظبي أن قرار السحب جاء بناء على قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحب جميع التشغيلات وتعليق تسجيل هذا الدواء لفشله في مشروع التكافؤ الحيوي، علما بأن الدواء مسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واتخذت دائرة الصحة إجراء فوريا بشأن الدواء وطلبت من الوكيل المعتمد للشركة سحب كافة التشغيلات من الدواء بجميع تركيزاته من أسواق أبوظبي وطالبت الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتج، وإعادته لوكيل الشركة، ودعت الأطباء وممارسي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا الدواء إلى برنامج اليقظة الدوائية في دائرة الصحة ـ أبو ظبي.

يشار إلى ان «ليبوماكس» هو دواء يستخدم لخفض الكوليسترول والدهون في الدم وهو عبارة عن أقراص تحتوي على المادة الفعالة (Atorvastatin Calcium) التي تقلل نسبة الدهون في الجسم، وتعمل كمثبط انتقائي للإنزيم المسئول عن تركيب «ستيرول الكبد»، بما في ذلك الكوليسترول.