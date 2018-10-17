الأمطار تواصل الهطول.. و«الأرصاد» يتوقع استمرارها اليوم

المصدر: أبوظبي، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة ـ البيان

تواصل هطول الأمطار بغزارة في مناطق متفرقة بالدولة لليوم الثاني على التوالي مصحوبة برعد وبرق، وتركزت شدة الأمطار في المناطق الجبلية من الفجيرة ورأس الخيمة وأدت إلى جريان المياه والأودية واندفاعها في المنحدرات وسيلان الشعاب من سفوح الجبال مكونة شلالات مندفعة، لتعم المناطق أجواء باردة، بعد أن سجلت انخفاضاً في درجات الحرارة.

وشهدت المناطق الجبلية خلال ساعات الظهيرة هطولاً متقطعاً لأمطار الخير استمرت قرابة 3 ساعات، وكانت مصحوبة برياح باردة. وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من السدود ومجاري الأودية خلال الأجواء الماطرة.

وأكدت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رجال إدارة البحث والإنقاذ من الضفادع البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي أنقذوا سيارتين انجرفتا في وادي القور برأس الخيمة نتيجة هطول الأمطار، مشيرة إلى أنه لا يزال البحث جارياً عن سائق سيارة ثالثة في المكان نفسه.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إغلاق طريق وادي الحلو الرابط بين مدينتي الشارقة وكلباء في الاتجاهين، نظراً لهطول أمطار الخير، وجريان الأودية، داعية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتخفيف السرعات على الطريق خلال هذه الأجواء الماطرة، واتخاذ الطرق البديلة، وذلك حتى يتم افتتاح الطريق مرة أخرى.

طقس غائم

وأوضح بيان المركز الوطني للأرصاد أن السحب الركامية استمرت في التكون على المناطق الشرقية والجنوبية مصحوبة بسقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة سقطت على المدام وخورفكان والمليحة ووادي الحلو في الشارقة وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد في البثنة كما سقطت أمطار غزيرة على وادي القور ووادي العجيلي والشويب برأس الخيمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ويكون الطقس يوم غد غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عُمان.

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