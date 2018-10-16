بالفيديو.. أمطار الخير تواصل هطولها على الفجيرة

تواصل الأمطار هطولها بغزارة في مناطق الفجيرة لليوم الثاني على التوالي مصحوبة برعد وبرق ، تركزت شدتها في المناطق الجبلية وأدت الى جريان المياه واندفاعها في المنحدرات والشعاب ، لتعم المناطق أجواء باردة، بعد أن سجلت انخفاضا في درجات الحرارة.
وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من السدود ومجاري الأودية خلال الأجواء الماطرة حفاظاً على أرواحهم ، والقيادة بحذر متمنية السلامة للجميع .
بالفيديو.. #أمطار_الخير تواصل هطولها على #الفجيرةhttps://t.co/JnOt5GUKwB#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iTGxOdL2s3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2018
جريان المياه واندفاعها في المنحدرات والشعاب في الفجيرةhttps://t.co/JnOt5GUKwB#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات pic.twitter.com/zRkllKNdsm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2018
تواصل #أمطار_الخير على الفجيرة لليوم الثاني على التواليhttps://t.co/JnOt5GUKwB#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات pic.twitter.com/4jJAKOUlid— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2018