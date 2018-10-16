بالفيديو.. أمطار الخير تواصل هطولها على الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تواصل الأمطار هطولها بغزارة في مناطق الفجيرة لليوم الثاني على التوالي مصحوبة برعد وبرق ، تركزت شدتها في المناطق الجبلية وأدت الى جريان المياه واندفاعها في المنحدرات والشعاب ، لتعم المناطق أجواء باردة، بعد أن سجلت انخفاضا في درجات الحرارة.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من السدود ومجاري الأودية خلال الأجواء الماطرة حفاظاً على أرواحهم ، والقيادة بحذر متمنية السلامة للجميع .