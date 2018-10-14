"لبان" يتحول الى منخفض مداري في الـ12 ساعة المقبلة

المصدر: وام

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإعصار المداري "لبان" يتحول إلى منخفض مداري خلال الـ 12 ساعة القادمة وموقعه عند خط عرض 16.4 درجة شمالاً وخط طول 51.5 درجة شرقاً ويتحرك بسرعة 17 كم/س وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 40 إلى 60 كم/س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وأكد المركز عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية التي ستنتهي خلال الـ12 ساعة المقبلة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.. مؤكدا انه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتنا بآخر المستجدات.