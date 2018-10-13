طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، فيما تزداد كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 16 - 26 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والثاني عند الساعة 05:25 والجزر الأول عند الساعة 09:26 والثاني عند الساعة 22:48.

ونوه إلى أن بحرعمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والثاني عند الساعة 01:46، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:51 والثاني عند الساعة 07:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 25 65 15

دبي 37 28 55 15

الشارقة 38 23 60 10

عجمان 36 24 60 15

أم القيوين 37 23 55 15

رأس الخيمة 36 23 65 15

الفجيرة 35 25 65 15

العين 38 24 50 10

ليوا 38 22 85 10

الرويس 37 23 80 20

السلع 37 23 75 25

دلما 36 29 65 35

طنب الكبرى 35 27 80 45

طنب الصغرى 35 27 80 45

أبو موسى 35 27 80 45

