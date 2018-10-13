الأرصاد: لا تأثير لـ " لبان" على الدولة في الـ 3 أيام المقبلة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية (لبان) خلال الثلاثة أيام المقبلة وصنف الإعصار لوبان بأنها عاصفة مدارية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير رقم (‪9‬) عن الحالة المدارية "لوبان" حيث صنف الحالة بأنها عاصفة مدارية في غرب بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 14.9 درجة شمالاً وخط طول 54.8 درجة شرقاً، وتبعد 250 كم "جنوب - جنوب شرق" صلاله، وعلى بعد 270 كم (شمال شرق) سقطرى، وتتحرك بسرعة 10 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 90 إلى 110 كم/س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه من المتوقع استمرار العاصفة المدارية في التحرك باتجاه "غرب - شمال غرب" نحو السواحل العمانية واليمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 110 إلى 90 كم/س، وتوقع أن يدخل مركز العاصفة اليابسة يوم الأحد المقبل.

وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية (لبان) خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.