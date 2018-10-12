2.14 مليار درهم إعانات قدمتها وزارة تنمية المجتمع في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغت قيمة الإعانات التي قدمتها وزارة تنمية المجتمع خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 2.14 مليار درهم، وذلك في إطار دورها لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وتشكل قيمة الإعانات التي قدمتها الوزارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 73.1 % من إجمالي قيمة المخصصات للإعانات في الميزانية الاتحادية للعام 2018، والتي وصلت إلى 2.923 مليار درهم.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الدعم والإعانات العديد من شرائح المجتمع، ومن ضمنهم أصحاب الهمم والمسنون والرعاية الاجتماعية، ومنح الزواج إلى جانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسرة بشكل عام. وتتضمن الأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021 مؤشّرات خاصة بالتلاحم المجتمعي، وتتولى وزارة تنمية المجتمع الإشراف على تنفيذ هذه المؤشرات.

والتي يتم من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين كافة مكونات المجتمع في الدولة.

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