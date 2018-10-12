2.14 مليار درهم إعانات «تنمية المجتمع» خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة الإعانات التي قدمتها وزارة تنمية المجتمع، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.14 مليار درهم، وذلك في إطار دورها لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وتشكل قيمة الإعانات التي قدمتها الوزارة خلال الشهور الـ 6 الأولى من العام الجاري نحو 73.1% من إجمالي قيمة المخصصات للإعانات في الميزانية الاتحادية للعام 2018، والتي تبلغ 2.923 مليار درهم.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الدعم والإعانات العديد من شرائح المجتمع، ومن ضمنهم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج، إلى جانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسرة بشكل عام.

وتتضمن الأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021 مؤشرات خاصة بالتلاحم المجتمعي وتتولى وزارة تنمية المجتمع الإشراف على تنفيذ هذه المؤشرات .

والتي يتم من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين كافة مكونات المجتمع في الدولة. وتسعى الأجندة الوطنية للمحافظة على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري.

دعم

ويتضح من التحليل الخاص بنشاط وزارة تنمية المجتمع في تقديم الدعم والإعانات منذ بداية العام الجاري ارتفاع وتيرتها خلال الربع الثاني، حيث بلغت قيمتها 1.42 مليار درهم وتساوي ما نسبته 48.5% من إجمالي المخصصات لإعانات العام 2018 في الميزانية الاتحادية.

وتستهدف استراتيجية عمل الوزارة تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات، التي تضمن الجودة والاستدامة لتحقيق السعادة.