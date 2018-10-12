جهود دولة الإمارات في تحقيق السعادة والرضا والرفاهية لأبناء الوطن، وتحقيق شراكات استراتيجية تعزز جهود الانفتاح على العالم، لا تتوقف.

تُثمر كل يوم إنجازاً جديداً يعزز مكانة الدولة الرائدة على خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً وانفتاحاً في العالم. وآخر ثمار هذه الإنجازات تبوؤ الجواز الإماراتي المركز السابع عالمياً، بالسماح لمواطني الإمارات بدخول 159 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

وذلك بعد أن تم توقيع مذكرة دبلوماسية مع المكسيك، تسمح بدخول مواطني الإمارات إلى الأراضي المكسيكية من دون تأشيرة مسبقة في 31 أكتوبر الجاري، لينتقل جواز السفر الإماراتي في المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، من المركز الثامن إلى المركز السابع عالمياً.

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جواز السفر الإماراتي السابع عالمياً بدخول 159 دولة