دولتان تفصلان عن الخامس عالمياً بدخول 161 دولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

تخطى جواز السفر الإماراتي بهذا الإنجاز الجديد طموحات مبادرة «تعزيز قوة الجواز الإماراتي»، التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مطلع العام الجاري، بهدف الوصول إلى إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى 18 دولة جديدة بنهاية العام، واعتلاء المركز الخامس عالمياً بحلول عام 2021.

إذ لم يتبقَ أمام الجواز الإماراتي سوى إعفاء دولتين من التأشيرة المسبقة للوصول إلى المركز الخامس، الذي يسمح بدخول 161 دولة، كما يفصل بينه وبين المركز الأول إعفاء 6 دول فقط.

ووفق آخر تحديثات المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، فإن المركز الأول الذي يسمح بدخول 165 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة تحتله حالياً كل من: سنغافورة وألمانيا، كما تحتل المركز الثاني بدخول 164 دولة من دون تأشيرة 11 دولة وهي: الدنمارك، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إيطاليا، فرنسا، النرويج، هولندا، إسبانيا، أميركا، كوريا الجنوبية، بينما في المركز الثالث عالمياً .

والذي يسمح بدخول 163 دولة من دون تأشيرة مسبقة 9 دول وهي: بلجيكا، النمسا، سويسرا، اليابان، اليونان، البرتغال، المملكة المتحدة، إيرلندا، كندا، ويقف في المركز الرابع بدخول 162 دولة كل من: المجر والتشيك، ويحتل المركز الخامس بدخول 161 دولة كل من: مالطا وماليزيا وإيسلندا وهولندا وأستراليا.

إنجاز

وحققت دبلوماسية الإمارات انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها الإمارات في المجتمع الدولي.

وقطعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

والتزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات مع المزيد من دول العالم، الذي يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة؛ لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

تقدم

بلغ عـدد الدول التي قامت بإعفاء مواطني الدولة حاملي الجوازات العادية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها خلال العامين الماضي والحالي 36 دولة، ففي العام الماضي 20 دولة شملت كلاً من: الأرجنتين، فانواتو، سان لوتشيا، السلفادور، مالي، ســاوتومي وبرنسيب، تشــاد، تشيلي، ناورو، جزر سليمان، السنغال، مولدوفا، غرينادا، قيرغيزســتان، أرمينيا، أوكرانيا، سانت كيتس ونفيــس، رواندا، الصين، وإيرلندا.

وخلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري تمكنت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي من توقيع اتفاقيات لتسهيل دخول مواطني الدولة حاملي جواز السفر العادي إلى 16 دولة جديدة من دون تأشيرة مسبقة وهي:

مملكة تونغا، سانت فنست والجرينادتين، غينيا كوناكري، هندوراس، الأوروغواي الشرقية، بوركينا فاسو، رواندا، مونتينيغرو، البرازيل، باربادوس كوستاريكا، الاتحاد السويسري، غيانا، كندا، البارغواي، صربيا، المكسيك.