إبهار دبي.. سفر بلا وثائق و«منقذ طائر» لسلامة مرتادي الشواطئ

المصدر: دبي ـ البيان

لستَ أمام فيلم للخيال العلمي اعتدتَ مشاهدته، بل أنتَ في دبي التي لا تفتأ تبهر العالم.. هي 10 ثوانٍ.

ومن دون استخدام جوازات سفر أو بطاقة للهوية، أو بطاقة صعود الطائرة، تخولك لدخول دانة الدنيا عبر مطاراتها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف إلى بيانات المسافرين. وأطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أمس، التشغيل التجريبي لمشروع «الممر الذكي» الذي يعد الأول من نوعه في العالم، حيث تم التأكد من كفاءته بنسبة 100%.

وهو فكرة من عدة أفكار لمشروعات أكثر إبهاراً، سيتم توظيفها لخدمة المسافرين في المستقبل، من تصنيع مركز الاختبار التابع للإدارة العامة، وبأيدٍ مواطنة.

وفي الإطار ذاته بتبني أحدث التطبيقات والذكاء الاصطناعي في خدمة الناس، وتسهيل حياتهم، أطلقت بلدية دبي «المنقذ الطائر»، وهو طائرة من دون طيار، تم تطويرها لتكون الأولى من نوعها عالمياً من حيث التصميم والاستخدام، بهدف المحافظة على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ العامة في الإمارة.

و«يستجيب (المنقذ الطائر) لحالات الغرق الجماعي أو الانفرادي، عن طريق نقل ما يصل إلى 4 أطواق عوامات إنقاذ إلى الغرقى في البحر، يمكنها دعم 8 غرقى في آنٍ واحد، وإمكانية استخدامها مع طوافة إنقاذ تنتفخ تلقائياً عند ملامستها الماء، بدلاً من العوامات، كما يتيح الاستجابة الأولية لحالات الغرق، حتى يصل المنقذ البشري.

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