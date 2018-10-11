تشغيل تجريبي لممر ذكي ينهي السفر في 10 ثوان بمطارات دبي

المصدر: دبي - رامي عايش

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أمس، التشغيل التجريبي لمشروع «الممر الذكي» الذي يتيح للمسافرين جواً إنهاء إجراءات سفرهم في غضون 10 ثوان ودون استخدام أي وثيقة مثل الجوازات أو بطاقات الهوية، أو بطاقة صعود الطائرة، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على هويات وبيانات المسافرين.

وأكد اللواء محمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، في مؤتمر صحافي عقده في مطار دبي أمس خلال التدشين، إن هذا الممر يعتبر الأول من نوعه في العالم.

حيث تم التأكد من كفاءته بنسبة 100%، وقدرته على توقيفِ بعض العابرين ومنعِ مرورهم في حال اقتضت الحاجة الأمنية إلى ذلك، مشيرا الى أن النتائج والدراسات المتعلقة بهذا الممر أثبتت نجاحه وكفاءته، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة من تشغيله، «حتى لو لم يتم إطلاقه وتشغيله بشكل نهائي ورسمي».

أفكار

وأوضح المري أن فكرة هذا المشروع طرحت منذ أربع سنوات، ولكن التقنيات خلال تلك السنوات، لم تكن متقدمة أو متطورة لخدمة النظام والأهداف المرجوة منه»، كاشفا عن أن لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب «أفكارا لمشروعات أكثر تطورا وإبهارا من الممر الذكي، سيتم توظيفها لخدمة المسافرين في المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في وقت عبر فيه عن فخره واعتزازه بأن تصنيع جهاز الممر الذكي لإنهاء إجراءات سفر المسافرين تم في داخل مركز الاختبار التابع للإدارة العامة، وبأيد مواطنة تتمتع بخبرات عالية في اختصاصها وخبراتها في المجال التقني».

وذكر أن الممر المتواجد في مبنى 3 لخدمة مسافري الدرجة الأولى ورجال الأعمال، يحتوي على قاعدة بيانات للمسافرين، يتعامل معها بأسلوب دقيق باستخدام تقنيات التعلم الآلي، زيادة على انه الأول من نوعه لجهة التصميم، والأداء، والمواصفات، ونقل البيانات ومعالجتها، «ولا يحتاج استخدامه سوى خطوات بسيطة من قبل المسافر، الذي يتوجب عليه إحضار جواز السفر والتأكد من صلاحيته لمدة أكثر من ستة أشهر قبل موعد السفر بمدة كافية، إذ سيستوجب استخدامه في الدولة التي سيغادر إليها».

دقة

وأضاف: يعمل المشروع الذي استغرق التوصل إليه أكثر من عام ونصف العام من البحث والنقاش، خلال جلسات عصف أفكار لفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفريق حكومة دبي الذكية، على استخدام بيانات المسافرين بأسلوب دقيق يعتمد بصمة الوجه وبصمة العين كهوية للمسافرين.

كما يأتي ضمن إحدى نتائج المشاركة في «مسرعات دبي المستقبل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تقديم الخدمات بأحدث التقنيات المتطورة وذات جودة عالية، إضافة الى أنه يمثل ترجمة لمبادرة (X 10)، التي تهدف إلى أن نسبق العالم بـ 10 أعوام في توفير خدمات ذكية تسعد المتعامل.

مواكبة

وقال المري: يواكب الممر الذكي الجديد خطط مطارات دبي لتكون أول مطارات في العالم تطبق نظام مراقبة حدود افتراضية، حيث سيوفر المرور الذكي للمسافر تجربة فريدة للعبور من خلال نفق زجاجي به أحواض سمكية ضخمة، دون أي تماس مع نقاط إنهاء إجراءات السفر والتعامل مع مراقبي الجوازات، ويتوقع أن يشكل نقلة نوعية في تسهيل عملية السفر عبر مطارات دبي».

تحديات

ولفت اللواء المري إلى وجود تحديات تتعلق بتشغيل الممر الذكي، كونه جديدا وفريدا من نوعه على مستوى العالم، ولا نزال في المرحلة التجريبية، ولكن سيتم بشكل مستمر تطوير التقنيات المتعلقة بالممر ليعمل بالشكل الأمثل.

خدمة

بارك عادل الرضا النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات التشغيل التجريبي للمشروع، كاشفا عن أن طيران الإمارات ستبدأ تشغيل الممر الذكي «تجريبيا» لخدمة أطقم الطائرات، وإنهاء إجراءات مرورهم عبر البوابات.

وقال خلال مشاركته في تدشين المشروع: مشروع الممر الذكي جديد، ويبعث على الفخر محليا وعالميا، ونحن فخورون بشراكتنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ونعلن اليوم بأننا في طيران الإمارات سنبدأ استخدام الممر الذكي لخدمة أطقم طائراتنا للاستفادة من الميزات التي يوفرها.