الإمارات تدعو إلى شراكات دولية للقضاء على الإرهاب وغرس التسامح

المصدر: أستانا - وام

دعت الإمارات إلى ضرورة العمل على إبرام شراكات جديدة بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والبرلمانية والقيادات والمرجعيات الدينية، من أجل مواجهة التطرف ونبذ التعصب والتمييز والكراهية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره عبر نشر المفاهيم السليمة للديانات.

وغرس مبادئ التسامح والسلام في المجتمعات كافة، وذلك خلال مشاركة الدولة في مؤتمر «العالم والأديان التقليدية» الذي انطلقت أعماله أمس في أستانا. وشارك في المؤتمر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي ترأس وفد الدولة وأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

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