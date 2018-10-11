تدشين «حصنتك» لربط 400 ألف منزل بإنذار مبكر للحرائق

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، المشروع الوطني للإنذار المبكر «حصنتك» لربط نحو 400 ألف منزل سكني آلياً بـ 20 غرفة عمليات تابعة للدفاع المدني على مستوى الدولة.

وسيتم إلزام المباني الجديدة بإجراءات تركيب النظام كأحد اشتراطات الدفاع المدني، إذ سيسهم المشروع في خفض زمن الاستجابة للحرائق ليتراوح ما بين 4 إلى 6 دقائق، ما يحدّ من الخسائر البشرية الناجمة عنها. وستتكفل الدولة بمصاريف تركيب أنظمة الإنذار مجاناً لنحو 22 ألف منزل للمواطنين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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