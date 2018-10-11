«الوطني للأرصاد»: لا تأثير مباشراً لإعصار «لبان» على الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الإعصار المداري «لبان»، الذي تم تصنيفه إعصاراً من الدرجة الأولى، يتحرك باتجاه غرب إلى شمال غرب، صوب السواحل العمانية واليمنية.

ومن المتوقع أن يتعمق الإعصار اعتباراً من اليوم الخميس، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 140 على 150 كيلو متراً في الساعة، فيما تشير نماذج التنبؤات العددية، بعدم تأثّر الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية «لبان» خلال الخمسة أيام المقبلة.

وأشار المركز إلى أن الإعصار يقع حالياً في غرب بحر العرب عند خط عرض 14.4 درجة شمالاً، وخط طول 58.7 درجة شرقاً، ويبعد 570 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية، وعلى بعد 550 كيلو متراً شمال شرقي جزيرة سقطرى اليمنية، ويتحرك بسرعة 70 كيلو متراً في الساعة، مصحوباً بسحب ركامية ممطرة.

من جانبها، أصدرت الأرصاد العمانية أمس، البيان رقم (4)، أشارت فيه إلى أن العاصفة المدارية «لبان»، تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، ويتمركز جنوب غرب بحر العرب، ويبعد عن السواحل العمانية بمسافة 600 كيلومتر.

وذكرت أن الإعصار يواصل تحركه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية، مع احتمال تعمقه إلى إعصار من الدرجة الثانية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتشير التنبؤات على احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى بتأثيرات غير مباشرة، ابتداء من اليوم «الأربعاء»، بارتفاع أمواج البحر بين 3 على 4 أمتار، مع هبوب رياح نشطة، وبدء سقوط الأمطار المتفرقة اعتباراً من يوم غد «الجمعة».

وذكر البيان أنه من المحتمل أن تتأثر محافظتا ظفار والوسطى بتأثيرات مباشرة بأمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة إلى قوية اعتباراً من يوم السبت المقبل، مع ارتفاع أمواج البحر من 6 إلى 8 أمتار.

ويتم تصنيف الحالات المدارية حسب سرعة الرياح حول المركز، فيكون «منخفض» إذا كانت سرعة الرياح حول المركز أقل من 17 عقدة، و«منخفض مداري» إذا كانت سرعة الرياح بين 17 إلى 27 عقدة، و«منخفض مداري متعمق» من 28 إلى 33 عقدة، و«عاصفة مدارية» ما بين 34 إلى 63 عقدة، و«إعصار مداري» 64 عقدة فأكثر.

فيما تصنّف الأعاصير المدارية إلى 5 درجات حسب تصنيف مقياس سيفر ـ سمسون للأعاصير، بناء على شدة الرياح، فيصنف الإعصار من الدرجة الأولى، إذا كانت شدة الرياح من 64 على 82 عقدة، والدرجة الثانية من 83 على 95 عقدة، والدرجة الثالثة من 96 على 112 عقدة، والدرجة الرابعة من 113 إلى 136 عقدة، والدرجة الخامسة من 137 عقدة فأكثر.