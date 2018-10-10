«محمد بن راشد للإسكان» تسلّم 493 مسكناً خلال الربع الأول 2019

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تسلّم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 493 مسكناً خلال الربع الأول من العام المقبل، وتشمل مساكن المنح والقروض ومن بينها مشروع بناية القوز الذي يتكون من 96 مسكناً ومشروع 397 بمنطقة عود المطينة.

وأوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة أن المؤسسة تعتزم طرح مناقصة إنشائية لمشروع إنشاء 379 مسكناً في منطقة الخوانيج لفئة المنح، فضلاً عن مشروع جديد بنفس المنطقة يتكون من 600 مسكن لفئة القروض، مبيناً في الوقت ذاته أن المؤسسة طرحت كذلك مشروع 144 مسكناً في الورقاء 4 وهو مشروع لمساكن متلاصقة، والذي تنفذه المؤسسة لأول مرة للأسر غير الممتدة.

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