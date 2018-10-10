«محمد بن راشد للإسكان» تسلّم 493 مسكناً في الربع الأول من 2019

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة ستسلّم 493 مسكناً خلال الربع الأول من العام المقبل، وتشمل مساكن المنح والقروض ومن بينها مشروع بناية القوز الذي يتكون من 96 مسكناً ومشروع 397 بمنطقة عود المطينة، مبيناً أن جميع المساكن صممت وفق أفضل المعايير والمواصفات الذكية التي يستخدم فيها مواد صديقة للبيئة.

وأضاف، إن المؤسسة تعتزم طرح مناقصة إنشائية لمشروع بإنشاء 379 مسكناً في منطقة الخوانيج لفئة المنح، فضلاً عن مشروع جديد بنفس المنطقة يتكون من 600 مسكن لفئة القروض، مبيناً في الوقت ذاته أن المؤسسة طرحت كذلك مشروع 144 مسكناً في منطقة الورقاء 4 وهو مشروع لمساكن متلاصقة، والذي تنفذه المؤسسة لأول مرة للأسر غير الممتدة.

وأبان: «أنه تم الانتهاء من تركيب كاشفات الدخان في 216 مسكناً بمنطقة البرشاء وجميع مشروعات المؤسسة الجديدة، خاصة أن هذه الخدمة الخاصة بتركيب الكاشفات والموجودة في مشروعات المؤسسة مجانية لمساكن المنح، وتتم بموجب اتفاقية تم توقيعها بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والدفاع المدني في دبي».

وقال، إن مشروعاتهم سواء من المنح أو القروض التي سيتم تسليمها مزوّدة بكافة أدوات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، ويتم ربطها بكاشفات دخان وأجهزة ذكية ترسل الاستغاثة إلى غرفة عمليات الدفاع المدني من خلال بطاقة اتصالات، وتطلق الاستغاثة بشكل آلي إلى غرفة عمليات الدفاع المدني.

وأضاف قرقاش، إن تصميم جميع مساكن المؤسسة تتميز بالخصوصية والتصميمات المختلفة التي تلبي متطلبات الأسرة الإماراتية، وتضمن إمكانية التوسّع حسب احتياجات المواطنين، كما توفر المؤسسة خدمات الصيانة للمساكن والإضافة سواء عن طريق المؤسسة أو بواسطة قرض أو منحة إضافة وصيانة التي توفرها المؤسسة لكافة مشاريعها.

وذكر، أن هناك عدداً من الأراضي خصصتها بلدية دبي لمشروعات المؤسسة في منطقة ديرة، من ضمنها مشاريع خصصت للتصميم، وأخرى للمناقصة وبعضها للإنشاء، وجارٍ تخصيص عدد من الأراضي في منطقة بر دبي لمشاريع أخرى للمؤسسة.