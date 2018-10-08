انطلاق الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وافتُتحت فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بكلمة لمعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، أكدت فيها على دعم القيادة للشباب الإماراتي في كافة المجالات، ومشيرة إلى أن المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية غرسا في المجتمع الإماراتي وتحديداً الشباب القيم والمبادئ الراسخة معهم في كل عصر.

وزيرة الشباب شما المزروعي تلقي كلمتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات #مجلس_محمد_بن_زايد_لأجيال_المستقبل وتؤكد على دعم القيادة للشباب الإماراتي @shamma @emiratesyouth #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/k5HagHRDVD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2018

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات ورش عمل وجلسات تتجاوز 100 ساعة عمل على مدى يومين، وتهدف إلى توسيع أفق الطلبة والتركيز على المستقبل، من خلال التواصل بشكل مباشر مع القيادات في الدولة.

شما المزروعي: قيمنا وثقافتنا تعيش معنا ..أبونا الشيخ زايد وأمنا الشيخة فاطمة غرسا فينا القيم والمبادئ #مجلس_محمد_بن_زايد_لأجيال_المستقبل#البيان_القارئ_دائما @shamma pic.twitter.com/2GUwJe8Swt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2018

وقال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، لـ«البيان»: «إن مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل يهدف إلى خلق منصّة تفاعلية بين الطلاب الإماراتيين مع أكثر الشخصيات إلهاماً وإبداعاً من قيادات الدولة».

وأشار إلى أن الدورة الأولى التي انطلقت عام 2017، شهدت العديد من الأرقام المهمة، حيث تمت مشاهدة كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيسية أكثر من 37 مليون مرة، كما تمت الإشارة إليها أكثر من 1500 مرة.

عبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء يتحدث عن ميكانيكية العمل الحكومي خلال #مجلس_محمد_بن_زايد_لأجيال_المستقبل#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vhc0uTF5Qd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2018

تنطلق بعد قليل الجلسة الافتتاحية لفعاليات #مجلس_محمد_بن_زايد_لأجيال_المستقبل حيث يتخلل الحدث أكثر من 300 جلسة تفاعلية بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mr7gF84Qmy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2018

اقرأ أيضاً

100 ساعة عمل في «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»