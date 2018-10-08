انطلاق الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»

المصدر:
  • أبوظبي- صبري صقر
التاريخ:

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وافتُتحت فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بكلمة لمعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، أكدت فيها على دعم القيادة للشباب الإماراتي في كافة المجالات، ومشيرة إلى أن المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية غرسا في المجتمع الإماراتي وتحديداً الشباب القيم والمبادئ الراسخة معهم في كل عصر.

 ومن المقرر أن تشهد الفعاليات ورش عمل وجلسات تتجاوز 100 ساعة عمل على مدى يومين، وتهدف إلى توسيع أفق الطلبة والتركيز على المستقبل، من خلال التواصل بشكل مباشر مع القيادات في الدولة.

وقال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، لـ«البيان»: «إن مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل يهدف إلى خلق منصّة تفاعلية بين الطلاب الإماراتيين مع أكثر الشخصيات إلهاماً وإبداعاً من قيادات الدولة».

وأشار إلى أن الدورة الأولى التي انطلقت عام 2017، شهدت العديد من الأرقام المهمة، حيث تمت مشاهدة كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيسية أكثر من 37 مليون مرة، كما تمت الإشارة إليها أكثر من 1500 مرة.

اقرأ أيضاً

100 ساعة عمل في «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى