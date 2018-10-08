حمدان بن محمد: رفاه المواطنين والمقيمين محور اهتمام محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين هما محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، مشيراً سموه إلى أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما فيها الخدمات التخصصية يتصدر أولويات الحكومة، التي تولي جلّ اهتمامها إلى توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.

جاء ذلك، بمناسبة اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سموه، إنشاء مركز عالمي للقلب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نوّه سموه إلى أن إنشاء المركز يعد تطوراً مهماً يستهدف إيجاد وتطوير نموذج صحي رائد يخدم المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار.

وأكد سموه على الدور المهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وضمن مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي، وقال سموه: «عملنا من خلال شراكاتنا المختلفة مع القطاع الخاص على إرساء نماذج ناجحة للشراكة على مستوى المنطقة».

حمدان بن محمد: الارتقاء بالخدمات الصحية يتصدر أولويات الحكومة