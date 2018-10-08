حمدان بن محمد: الارتقاء بالخدمات الصحية يتصدر أولويات الحكومة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين هما محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، مشيراً سموه إلى أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات التخصصية، يتصدر أولويات الحكومة، التي تولي جلّ اهتمامها إلى توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.

جاء ذلك، بمناسبة اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء مركز عالمي للقلب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب مقترح مُقدَّم من هيئة الصحة في دبي.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن إنشاء مركز القلب في إمارة دبي يعد تطوراً مهماً يستهدف إيجاد وتطوير نموذج صحي رائد يخدم المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، ويجسّد أهمية التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والخاصة.

وقال سموه: «المواطن الإماراتي يأتي دائماً في مقدمة أولوياتنا وهو محور اهتمامنا، ويتجلى ذلك في كافة الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تصب في مجملها نحو تحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات».

جودة

وأضاف سموه: «يحظى القطاع الصحي في دبي بأولوية قصوى لضمان توفير أرقى الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى أفضل المعايير العالمية، ما يمكننا من تحقيق قفزات نوعية في خدماتنا الصحية وتطوير سياسات واستراتيجيات قادرة على تقييم التحديات الصحية المختلفة بصورة علمية ودقيقة تواكب المتغيرات في هذا القطاع، وبما يعزز طموحنا ببناء قطاع صحي عالمي».

وأكد سمو ولي عهد دبي على الدور المهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وضمن مختلف القطاعات، وكذلك إسهامه في دعم خطط دبي في تقديم نموذج رفيع للرعاية الصحية، وقال سموه: «عملنا من خلال شراكاتنا المختلفة مع القطاع الخاص على إرساء نماذج ناجحة للشراكة على مستوى المنطقة، بأسلوب يعزز من التوازن الاقتصادي للإمارة، ويجعل منها نموذجاً متميزاً ننفرد به ويرسخ مكانتنا في مختلف المجالات، حيث نعتمد خططاً واستراتيجيات طويلة المدى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة».

معايير عالمية

وأوضحت هيئة الصحة في دبي: «أنه سيتم مراعاة توافق المركز في تجهيزاته وتقنياته وممارساته الطبية مع أرقى المعايير والبروتوكولات الدولية، وبشكل يعكس قدرات دبي الطبية، ويبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها في أحد أهم المجالات الحيوية ذات الأثر المباشر في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة».

ويدعم مركز القلب رؤية دبي وتوجهاتها الرامية إلى تحقيق التوظيف الأمثل في مقدرات المدينة الأسرع نمواً في العالم، وإمكاناتها وما تتسم به من حياة عصرية راقية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز جهود تطوير الكفاءات المحلية، ويرفع معدلات تبادل الأفكار والتجارب مع أفضل النماذج الناجحة عالمياً، علاوة على ابتكار وسائل طبية وأساليب أكثر تطوراً للوقاية من أمراض القلب وجميع أمراض الأوعية الدموية، التي تعد السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي تعمل فيه هيئة الصحة في دبي حالياً على تقييم أقسام أمراض القلب في المستشفيات التابعة لها.

بيئة مميزة

ويستهدف مركز القلب الجديد توفير بيئة طبية مميزة، تكون الخيار الأول والوجهة المفضلة للباحثين عن الاستشفاء، حيث سيؤسس وفق أحدث التصاميم العالمية، إضافة إلى تزويده بأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية، وسيستقطب صفوة الأطباء والمتخصصين، بما يوفر أفضل فرص العلاج للمرضى.

وسيواكب المركز حركة النمو السكاني والتطور العمراني المتسارع الذي تشهده دبي، وتلبية الطلب على خدمات المنشآت الطبية والمراكز الصحية، ولا سيما المتخصصة في أمراض القلب والعلاجات المتقدمة، حيث تشير التقديرات إلى حاجة دبي لتوفير أكثر من 300 سرير بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 7% من عام 2018 وحتى 2030، وهو ما ترمي إليه هيئة الصحة في دبي، انطلاقاً من حرصها على توفير خدمات طبية تنافسية ومتنوعة لجميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم المعيشية.

تأسيس

ويعد المركز مدخلاً مهماً لتأسيس مراكز طبية مشابهة أو متنوعة في تخصصات أخرى، وذلك ضمن مناخ تنافسي إيجابي يخدم المجتمع ويحفز على الاستفادة من حزمة التسهيلات الاستثمارية التي توفرها دبي، وخاصة للمؤسسات الصحية والمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي ترى في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص وجهتها المفضلة للتوسع في أعمالها وأنشطتها.

2021

يأتي مركز القلب الجديد في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص داعماً لأهداف خطة دبي 2021 الرامية لضمان أفضل أشكال الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع مع العمل على إمدادهم بمستويات الرفاه الاجتماعي بما يضاهي ما توفره أفضل المدن العالمية، كما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية في المنطقة.