تدشين مكتب تمثيلي لوكالة الفضاء الفرنسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

دشّن المركز الوطني للدراسات الفضائية «CNES»، وكالة الفضاء الفرنسية، مكتباً تمثيلياً له في أبوظبي. وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن افتتاح المكتب في أبوظبي هو الأول من نوعه لوكالة فضاء دولية في البلاد، وهو نتاج لعمق العلاقات بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء.

وأضاف أن فرنسا كانت أول بلد أجنبي يوقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الإماراتية في أبريل 2015 بعد عام واحد فقط من إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أنه منذ ذلك الوقت أصبح التعاون الفضائي أحد أساسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وكالة الفضاء الفرنسية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي