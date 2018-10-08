وكالة الفضاء الفرنسية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح المركز الوطني للدراسات الفضائية «وكالة الفضاء الفرنسية»، مكتباً تمثيلياً له في أبوظبي، وأعلن عن الحدث خلال حفل أقيم في مقر إقامة السفير الفرنسي في أبوظبي بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وجان إيف لوغال رئيس المركز الوطني للدراسات الفضائية الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «إن افتتاح المكتب التمثيلي للمركز الوطني للدراسات الفضائية في أبوظبي هو الأول من نوعه لوكالة فضاء دولية في الدولة، وهو نتاج لعمق العلاقات بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء».

وأضاف معاليه: «إن فرنسا كانت أول بلد أجنبي يوقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الإماراتية في أبريل 2015 بعد عام واحد فقط من إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أنه منذ ذلك الوقت أصبح التعاون الفضائي أحد أساسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين».

وأوضح معاليه: «أن هذه الشراكة بين الوكالتين تتيح تبادل الكفاءات وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتهدف إلى تطوير بعثات جديدة يتم تنظيمها بصفة مشتركة، كما تعزز ظهور جيل جديد من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدعم تطبيقات فضائية جديدة، مشيراً إلى أن أهم مشروع بين البلدين هو الاتفاق على تطوير قمر صناعي لرصد الأرض بشكل مشترك من أجل الإسهام في التصدي لتغير المناخ، والذي وقع خلال زيارة رئيس وزراء فرنسا إلى الدولة في فبراير الماضي».

علامة بارزة

ومن جانبه وبهذه المناسبة صرح لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة: «سعيد باستقبال ممثل المركز الوطني للدراسات الفضائية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في سفارة فرنسا في أبوظبي، وذلك يشكل علامة بارزة في مسار تعاوننا في مجال الفضاء، ويعد مؤشراً واضحاً على المكانة الدولية التي اكتسبتها دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «بين فرنسا ودولة الإمارات، لم تعد السماء حدودنا، بل حدودنا الفضاء».

أفكار

قال جان إيف لوغال رئيس المركز الوطني للدراسات الفضائية: «نحتاج في سعينا لاكتشاف مستقبل الفضاء إلى تبادل الأفكار ومحاولة رؤية الأمور بشكل مختلف، وذلك تحديداً ما يعمل التعاون الدولي وشراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيزه، إن الشراكة التاريخية بين فرنسا والإمارات ما تنفك تتعزز يوماً بعد يوم، وأنا على يقين بأن مجال الفضاء سيقدم مساهمة قيمة للتعاون بين بلدينا».