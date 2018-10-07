افتتاح حديقة دبي المتوهجة في زعبيل

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المصدر:
  • وائل نعيم
التاريخ:

افتتح محمد مبارك المطيوعي المدير التنفذي لقطاع تطوير الاعمال ببلدية دبي اليوم  حديقة دبي المتوهجة بحديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدة.

وتم إضافة الحديقة الفنية التي تم إعدادها عن طريق إعادة تدوير نحو 500 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق.

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