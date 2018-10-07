افتتاح حديقة دبي المتوهجة في زعبيل

المصدر: وائل نعيم

افتتح محمد مبارك المطيوعي المدير التنفذي لقطاع تطوير الاعمال ببلدية دبي اليوم حديقة دبي المتوهجة بحديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدة.

وتم إضافة الحديقة الفنية التي تم إعدادها عن طريق إعادة تدوير نحو 500 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق.

افتتاح حديقة دبي المتوهجة في حديقة زعبيل بموسمها الرابع بحلة جديدةhttps://t.co/UXqXoNxzJU

تصوير- دينيس ملاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BsRgTtMglO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018

حديقة دبي المتوهجة بحديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدةhttps://t.co/UXqXoNxzJU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iaRV091VxU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018

إضافة الحديقة الفنية التي تم إعدادها عن طريق إعادة تدوير نحو 500 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباقhttps://t.co/UXqXoNxzJU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3m0ZySQWUr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018