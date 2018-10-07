افتتاح حديقة دبي المتوهجة في زعبيل

افتتح محمد مبارك المطيوعي المدير التنفذي لقطاع تطوير الاعمال ببلدية دبي اليوم حديقة دبي المتوهجة بحديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدة.
وتم إضافة الحديقة الفنية التي تم إعدادها عن طريق إعادة تدوير نحو 500 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق.
افتتاح حديقة دبي المتوهجة في حديقة زعبيل بموسمها الرابع بحلة جديدةhttps://t.co/UXqXoNxzJU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018
تصوير- دينيس ملاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BsRgTtMglO
حديقة دبي المتوهجة بحديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدةhttps://t.co/UXqXoNxzJU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iaRV091VxU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018
إضافة الحديقة الفنية التي تم إعدادها عن طريق إعادة تدوير نحو 500 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباقhttps://t.co/UXqXoNxzJU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3m0ZySQWUr— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018
حديقة دبي المتوهجة أول حديقة من نوعها تحمل رسالة اجتماعية في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على العالم من خلال إعادة التدويرhttps://t.co/UXqXoNxzJU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kVfp6GBTq3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2018