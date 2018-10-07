الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الالكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الثلاثاء رطباً ويتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وحار ومغبر أحيانا نهاراً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر.

والرياح: شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا خاصة مع السحب.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الاربعاء رطب مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وحار ومغبر أحيانا نهاراً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر.

والرياح: شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا خاصة مع السحب.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

رطب ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وحار ومغبر نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.

والرياح : شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

طب خاصة غربا صباحاً، وحار نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

حار ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.