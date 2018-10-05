أجواء صحوة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، فيما تظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

وقال إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ونوه إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والثاني عند الساعة 22:41 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 16:46 والثاني عند الساعة 05:35.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:30 والثاني عند الساعة 08:10، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:38 والثاني عند الساعة 01:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 26 95 20 دبي 37 28 85 25 الشارقة 36 25 95 20 عجمان 37 28 90 25 أم القيوين 36 26 90 30 رأس الخيمة 34 25 95 50 الفجيرة 35 28 85 50 العين 41 27 50 10 ليوا 41 25 95 15 الرويس 37 26 90 30 السلع 37 27 90 35 دلما 37 28 85 50 طنب الكبرى 36 27 85 45 طنب الصغرى 36 27 85 45 أبوموسى 36 27 85 45.