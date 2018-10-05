مركز فحص طبي للعمالة في عجمان

المصدر: أبوظبي ـ وام

في إطار استراتيجية مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، شهد قصر الإمارات بأبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في عجمان.

وشركتي عجمان للخدمات الإلكترونية والمكعب الذكي؛ وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مركز الفحص الطبي، الذي سيقدم خدماته إلى المقيمين في إمارة عجمان والإمارات الأخرى، ويعد إضافة نوعية إلى الخدمات التي تقدمها مستشفيات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.



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