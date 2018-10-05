مركز فحص طبي للعمالة بـ«خليفة الطبية» في عجمان

المصدر: أبوظبي - وام

شهد قصر الإمارات بأبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، وشركتي عجمان للخدمات الإلكترونية، والمكعب الذكي؛ وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مركز الفحص الطبي، الذي سيقدم خدماته إلى المقيمين في إمارة عجمان والإمارات الأخرى، ويعد إضافة نوعية إلى الخدمات، التي تقدمها مستشفيات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وقع الاتفاقية عن مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان الدكتور أيريك واسبيرج المدير التنفيذي بالإنابة، ووقع عن الجانب الآخر محمد خليفة بخيت الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحضر التوقيع، سلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، والقائم بأعمال وصلاحيات مجلس إدارة المكتب الطبي، وحسن أحمد العلكيم الزعابي وكيل الوزارة مدير عام «المكتب الطبي»، وعدد من أعضاء المكتب الطبي، والاختصاصيين في مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان.

وسيوفر مركز الفحص الطبي المقرر إنشاؤه في عجمان، خدمة الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة، والحصول على شهادة الخلو من الأمراض بغرض الإقامة أو العمل داخل الدولة، إضافة إلى خدمات تسهيل استخراج الهوية الوطنية والإقامة، ونظاماً خاصاً بكبار الشخصيات، ومساراً سريعاً للحصول على شهادة الخلو من الأمراض خلال 4 ساعات.