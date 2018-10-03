اتفاق تاريخي بين وكالتي الإمارات و«ناسا» لسبر الفضاء والرحلات المأهولة

المصدر: بريمن، ألمانيا ـ البيان

أبرمت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية تاريخية مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة.

وسيتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على مشاريع بحثية ضمن «مدينة المريخ العلمية» المقرر افتتاحها عام 2020 من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء. وتحدد الاتفاقية أطر التعاون في مجال البحوث المتعلقة بالبعثات شبه المدارية، والمدار الأرضي المنخفض، والبعثات الاستكشافية المأهولة حول محيط وسطح القمر وما بعده، إلى جانب تدريب رواد الفضاء الإماراتيين من قبل المتخصصين والخبراء في «ناسا».

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