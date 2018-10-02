توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب على الجبال الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 35 كم / ساعة أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والمد الثاني عند الساعة 18:10 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والثاني عند الساعة 05:33، والجزر الأول عند الساعة 09:58 والثاني عند الساعة 22:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 90 20

دبي 38 28 90 25

الشارقة 38 26 90 20

عجمان 37 28 85 20

أم القيوين 37 26 85 30

رأس الخيمة 35 26 90 40

الفجيرة 37 28 75 20

العين 40 26 65 15

ليوا 41 24 80 15

الرويس 37 26 85 30

السلع 38 27 85 25

دلما 38 28 80 25

طنب الكبرى 37 27 80 40

طنب الصغرى 37 27 80 40

أبوموسى 37 27 80