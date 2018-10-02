مباشر.. انطلاق فعاليات «شباب101» بحضور غفير من القادة وشباب الوطن

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومشاركة 17 مسؤولاً و4000 شاب وشابة.. انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أولى دورات «أساسيات الشباب 101».

وشارك في هذه الدورة، سبعة عشر وزيراً ومسؤولاً حكومياً، لإثراء معارف الشباب حول العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أكثر من 4000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

وفيما يلي نستعرض لكم تغطيتنا المباشرة للحدث كما يمكنكم متابعة المبادرة عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

برعاية #محمد_بن_راشد .. انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "أساسيات الشباب 101" اليوم في أبوظبي تحت عنوان "أساسيات العمل الحكومي".#شباب101#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VYATViWqxk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي تستعرض خلال مبادرة #شباب101 أهم انجازات المجلس ودوره في تطوير القوانين والتشريعات#البيان_القارئ_دائما @fnc_uae pic.twitter.com/XfjiDZUliW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي تستعرض خلال مبادرة #شباب101 أهم انجازات المجلس ودوره في تطوير القوانين والتشريعات#البيان_القارئ_دائما @fnc_uae pic.twitter.com/XfjiDZUliW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، تتناول خلال #شباب101 دور مجلس الوزراء في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع نسبة رضا المتعاملين، تحقيقا لرؤية دولة الإمارات بأن تصبح مؤسساتها الحكومية في المرتبة الأولى عالميا بحلول عام 2021 من حيث جودة الخدمات@OhoodAlRoumi pic.twitter.com/6qvmsTYHzt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد: الإمارات الأولى عربيا من حيث جذب الاستثمارات بمشاريع استثمارية وصلت إلى ترليون درهم#شباب101#البيان_القارئ_دائما @Economyae pic.twitter.com/mGeDpjPGXf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

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انطلاق أولى دورات «أساسيات الشباب 101» اليوم