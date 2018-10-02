مباشر.. انطلاق فعاليات «شباب101» بحضور غفير من القادة وشباب الوطن

المصدر:
  • أبوظبي - موفق محمد
التاريخ:

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومشاركة 17 مسؤولاً و4000 شاب وشابة.. انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أولى دورات «أساسيات الشباب 101».

وشارك في هذه الدورة، سبعة عشر وزيراً ومسؤولاً حكومياً، لإثراء معارف الشباب حول العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أكثر من 4000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

وفيما يلي نستعرض لكم تغطيتنا المباشرة للحدث كما يمكنكم متابعة المبادرة عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إقرأ أيضا:

انطلاق أولى دورات «أساسيات الشباب 101» اليوم

كلمات دالة:
Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى