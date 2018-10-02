انطلاق أولى دورات «أساسيات الشباب 101» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة أبوظبي الدورة الأولى من مبادرة «أساسيات الشباب101» تحت عنوان «أساسيات العمل الحكومي» التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث سيشارك في هذه الدورة، سبعة عشر وزيراً ومسؤولاً حكومياً، لإثراء معارف الشباب حول العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أكثر من 4000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة. وسيتحدث في هذه الدورة كل من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة لشؤون المالية، ومعالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي.

وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بن محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة. كما يتحدث في الدورة معالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

كما سيشارك في الدورة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لشؤون الأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة.

ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي. كما سيشارك في الدورة جاسم محمد بوعتابة الزعابي، عضو المجلس التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، للحديث عن منظومة عمل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للحديث عن آلية عمل الحكومات المحلية.

كما سيتطرق المتحدثون خلال الجلسة لأهم التجارب التي مرت بها حكومة دولة الإمارات بهدف الوصول للرقم واحد عالمياً في مختلف المؤشرات. الجدير بالذكر أن مبادرة «أساسيات الشباب 101» تعمل على بناء أساس معرفي لدى الشباب حول مختلف المواضيع والتوجهات المستقبلية، إيماناً من حكومة المستقبل بأن الشباب هم ذخر الوطن وساعده الباني، إلى جانب تمكين الشباب عبر رفدهم بالمعارف والمعلومات عن حكومة دولة الإمارات من خلال اطلاعهم على مقاطع تفاعلية مصورة تتعلق بشتى قطاعات العمل في الدولة.